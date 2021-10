Inzaghi non è preoccupato: "Stipendi arrivati con regolarità, c'è fiducia per il futuro"

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Inter: "Ci vorrà la nostra versione migliore per fare un buon risultato".

L'Inter deve archiviare la delusione di Kiev e riparte subito. La formazione nerazzurra, reduce dal pari a reti inviolate all'Olimpiyskiy contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, affronta proprio l'ex squadra del tecnico bresciano, il Sassuolo.

Domani sera, i ragazzi di Simone Inzaghi saranno di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e proveranno a conquistare la quinta vittoria nelle prime sette gare di Serie A. Di fronte ci sarà la formazione di Alessio Dionisi, reduce dalla vittoria di misura contro la Salernitana.

Alla vigilia della sfida, in programma domani alle 20:45, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha presentato i temi caldi della sfida del 'Mapei Stadium'.

"Non sarà una gara semplice, è la settima in venti giorni e un po' di fatica fisica e mentale ci sarà. Affrontiamo una buona squadra, ci vorrà la migliore Inter per fare un risultato positivo". "Oggi è il primo giorno che troverò la squadra al completo e valuterò, parlerò con i ragazzi per vedere come hanno recuperato".

In Champions è arrivato un pareggio che non può soddisfare l'ambiente nerazzurro.

"L'equilibrio è una cosa importantissima. Già in Ucraina ci siamo comportati bene a livello difensivo, magari abbiamo espresso meno bene il nostro gioco: con un po' di cinismo l'avremmo portata a casa".

L'Inter ha fatto registrare la perdita economica più grande del calcio italiano a livello di bilancio: Inzaghi però sceglie la strada dell'ottimismo.

"Sono tranquillo, ma non sono la persona più adatta per parlare di questo. Credo che la società sia stata brava a mettersi in sicurezza, il bilancio dell'anno prossimo sarà migliore. L'ambiente è tranquillo, gli stipendi sono arrivati con regolarità e c'è fiducia per il futuro".

Calhanoglu si candida a riprendere il posto da titolare dopo la panchina di Kiev.

"Sono molto soddisfatto di Calhanoglu, abbina qualità a quantità. Ho tanti giocatori in quel ruolo, la panchina iniziale di Kiev non era un riferimento alla partita con l'Atalanta: lui mi è piaciuto, ha fatto quello che gli avevo chiesto. Di volta in volta posso fare delle scelte diverse".

Handanovic resta il capitano e uno dei leader della squadra nonostante le critiche ricevute.

"Nessun problema con Handanovic, è il nostro capitano e uno dei leader dello spogliatoio. E' un grandissimo portiere che farà le fortune dell'Inter per tanti anni".

Al rientro dalla sosta ci sarà la sfida alla sua ex squadra, la Lazio: Inzaghi potrebbe dover fare a meno di qualche sudamericano.

"Ora c'è il Sassuolo, poi potremo avere delle problematiche con i sudamericani al rientro dalla sosta ma a questo penseremo a tempo debito. Ora sono concentrato solo sul Sassuolo".

Sanchez rappresenta un'opzione in più per l'attacco e non solo.

"Secondo me Sanchez può fare tranquillamente il trequartista e la punta. Sta tornando bene dopo l'infortunio subìto in Copa America, sono contento di quello che ci sta dando a partita in corso".

Brozovic imprescindibile ma sostituito nuovamente in Ucraina.

"Brozovic è specifico nel ruolo che fa, l'altra sera a Kiev ho messo Barella come accaduto con la Sampdoria. Ho anche Sensi, Gagliardini e Vecino, vedremo".

La qualificazione agli ottavi di Champions League non è affatto compromessa.