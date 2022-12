Intrigo Ramsey: è sparito dopo i Mondiali in Qatar, il Nizza lo attende

Dopo l'avventura in Qatar con il Galles, l'ex Juve non è ancora tornato a Nizza. Favre: "Non è rientrato. Difficile per lui digerire il Mondiale".

In casa Nizza tiene banco il caso di Aaron Ramsey. Il calciatore gallese, protagonista con la maglia della propria Nazionale ai Mondiali in Qatar, ha fatto perdere ogni traccia e non si è ancora ricongiunto al club d'appartenenza per riprendere gli allenamenti. Il classe 1990, che ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 29 novembre contro l'Inghilterra, è finito completamente fuori dai radar, specialmente da quelli della società nizzarda, già al lavoro per preparare la ripresa del campionato di Ligue 1. Un mistero, quello relativo all'ex centrocampista di Juventus e Arsenal, che ovviamente si infittisce. Ramsey, ad un mese di distanza dall'eliminazione dal torneo iridato in Qatar, non si è più visto e ora gli interrogativi sul suo futuro si infittiscono. Dopo l'esperienza fallimentare alla Juventus - con tanto di rescissione consensuale - e la parentesi ai Rangers, il calciatore di Caerphilly è stato ingaggiato dal Nizza a parametro zero il 1 agosto del 2022. Il tecnico Lucien Favre, interrogato sull'argomento, ha spiegato che il mancato rientro di Ramsey è dovuto alla cocente delusione per l'uscita di scena ai gironi del Mondiale: "Non è ancora rientrato, è difficile per lui digerire il Mondiale". Con il club francese ha sin qui disputato 16 partite mettendo a referto 1 goal e 1 assist. Un bottino piuttosto misero a cui si aggiunge - a questo punto - un futuro tutto da decifrare. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

