Marca - Intrigo Griezmann: il Barcellona voleva scambiarlo con Joao Felix

Secondo ‘Marca’, il Barcellona avrebbe provato a scambiare il francese. Arrivano smentite dagli ambienti blaugrana: sarebbe incedibile.

Il primo anno di Antoine Griezmann al non è stato proprio memorabile. Zero trofei vinti, prestazioni spesso poco convincenti, diverse panchine e poca continuità. Tanto che, secondo ‘Marca’, il club aveva pensato di usare il francese come pedina di scambio.

Il quotidiano spagnolo racconta che, prima dello storico 2-8 subito dal in Champions, il presidente Bartomeu aveva provato a scambiare il francese con Joao Felix. Il ritorno all'Atlético Madrid di Grizi, il trasferimento del giovane talento portoghese in blaugrana.

Uno scambio tra pezzi da cento, anzi da centoventi, milioni di euro. Con un obiettivo per Bartomeu: ridurre il monte ingaggi del Barcellona, visto che Griezmann prende circa 20 milioni netti l’anno, mentre Joao Felix non arriva ai quattro.

La risposta dall’Atlético, comunque, è stata un convinto ‘no’, per quanto creda nell’operazione fatta un anno fa e per il grande talento che ha il lusitano.

Il Barcellona, comunque, dopo l’arrivo di Koeman aveva menzionato Griezmann tra gli incedibili della rosa. E anche sullo scambio, come svela il ‘Mundo Deportivo’, da ambienti blaugrana dicono che fosse stato l’Atlético a cercare Griezmann offrendo diversi giocatori. Risposta: “Non si muove”. E con Koeman potrà ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista centralmente.