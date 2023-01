Intrigo Bayern, cacciato da "spia" il preparatore dei portieri

Licenziato in fretta e furia il preparatore dei portieri amico di Neuer. Alla base della decisione ci sarebbe il cattivo rapporto con Nagelsmann.

Non c'è pace per il Bayern Monaco, almeno per ciò che riguarda i portieri. In Baviera va in scena la più classica delle "spy story" e a pagarne le conseguenze è il preparatore degli estremi difensori.

Il club biancorosso ha licenziato senza preavviso e in maniera repentina Toni Tapalovic, che da quasi 12 anni si occupava di allenare i portieri del Bayern.

Secondo alcuni, Tapalovic paga la grande amicizia con Manuel Neuer, che lo volle con sé dopo il trasferimento dallo Schalke 04.

Alla base della decisione, non spiegata in maniera nitida dai vertici della società, ci sarebbe il pessimo rapporto con l'allenatore Julian Nagelsmann.

Il tecnico tedesco non avrebbe inoltre gradito che si spargesse piuttosto in fretta la voce su alcune sue considerazioni che sarebbero dovute rimanere all'interno dello staff tecnico.

Da capire ora quale sarà il futuro di Neuer, arrivato a 37 anni e alle prese con una frattura di tibia e perone rimediata in un controverso incidente sulla neve.