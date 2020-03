Inter, Zhang contro la Lega: "Dal Pino un pagliaccio, vergogna"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang attacca il numero uno della Lega: "E ora parli di sportività? Giochi con il calendario, sei un pagliaccio".

Una prima intesa raggiunta tra Lega e FIGC sulla gestione dei match rinviati a causa dell'emergenza Coronavirus, un accordo che non soddisfa però l'. Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha espresso tutto il suo malumore scagliandosi contro il patron Paolo Dal Pino.

Il numero uno interista ha utilizzato il proprio profilo 'Instagram' per scaricare tutta la sua rabbia contro il numero uno della Lega:

"Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e sportività? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settimana senza mai fermarci? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. E' ora che ti alzi e prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se siete tifosi dell’Inter, della o non siete tifosi. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società".

Un durissimo attacco da parte del presidente Zhang, che evidentemente non approva le decisioni prese dall'assemblea di Lega, convocata oggi in via d'emergenza. Anche Beppe Marotta avrebbe sottolineato ai microfoni di 'Rai Sport' la posizione della società dopo la scelta di far giocare Juventus-Inter lunedì 9 marzo: