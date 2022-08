Inter-Villarreal 2-4: Pedraza fa doppietta, a Inzaghi non basta Lukaku

L'ultima amichevole estiva vede l'Inter cadere contro il Villarreal: a Pescara finisce 2-4, di Lukaku e D'Ambrosio le reti nerazzurre.

L'Inter si congeda dalle amichevoli estive con una brutta sconfitta che deve far riflettere Simone Inzaghi: a Pescara finisce 2-4 in favore del Villarreal, decisamente più cinico e con una condizione fisica apparsa migliore.

Da rivedere la fase difensiva dei nerazzurri, messi tremendamente in difficoltà da Pedraza che ha fatto vedere i sorci verdi a Skriniar, stranamente non in palla e disattento. Note positive per l'Inter: Lukaku, al suo secondo goal in pre-season, Gosens e Dimarco, autori di un assist a testa.

Una sottolineatura a parte la merita il terreno di gioco dell'Adriatico, inguardabile in diversi settori: nonostante questo particolare, lo spettacolo non è mancato.

LA FOTO

INTER-VILLARREAL, I GOAL

29': 0-1 VILLARREAL, PEDRAZA | Il terzino del Villarreal raccoglie una respinta e fulmina Handanovic con un sinistro al volo di leggero esterno imparabile.

Il terzino del Villarreal raccoglie una respinta e fulmina Handanovic con un sinistro al volo di leggero esterno imparabile. 36': 1-1 INTER, LUKAKU | Cross di Gosens dalla sinistra, Rulli sbaglia il tempo dell'uscita permettendo a Lukaku di segnare di testa da pochi passi.

Cross di Gosens dalla sinistra, Rulli sbaglia il tempo dell'uscita permettendo a Lukaku di segnare di testa da pochi passi. 43': 1-2 VILLARREAL, COQUELIN | Asllani perde un pallone sanguinoso e Baena centra dalla destra per Coquelin: il francese non sbaglia il rigore in movimento.

Asllani perde un pallone sanguinoso e Baena centra dalla destra per Coquelin: il francese non sbaglia il rigore in movimento. 48': 1-3 VILLARREAL, PEDRAZA | Skriniar non contiene l'impeto dello spagnolo che esplode un forte diagonale: Handanovic non perfetto nell'intervento.

Skriniar non contiene l'impeto dello spagnolo che esplode un forte diagonale: Handanovic non perfetto nell'intervento. 66': 2-3 INTER, D'AMBROSIO | Traversone di Dimarco, Lukaku non impatta il pallone a differenza di D'Ambrosio che fa valere i suoi centimetri.

Traversone di Dimarco, Lukaku non impatta il pallone a differenza di D'Ambrosio che fa valere i suoi centimetri. 81': 2-4 VILLARREAL, JACKSON | Pallone in profondità per Jackson che calcia addosso ad Handanovic e ribadisce oltre la linea di porta dopo l'opposizione dello sloveno.

IL TWEET

INTER-VILLARREAL, LA MOVIOLA

Un solo episodio su cui discutere nel match di Pescara: dubbia la posizione di D'Ambrosio in occasione del goal che ha momentaneamente accorciato le distanze per i nerazzurri.

INTER-VILLARREAL, IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-VILLARREAL 2-4

Marcatori: 29', 48' Pedraza (V), 36' Lukaku (I), 43' Coquelin (V), 66' D'Ambrosio (I), 81' Jackson (V)

INTER (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 5 (63' D'Ambrosio 6.5), De Vrij 5, Bastoni 5 (55' Darmian 5.5); Dumfries 5.5 (62' Bellanova 6), Barella 5.5 (69' Gagliardini 5.5), Asllani 5, Calhanoglu 5.5 (54' Mkhitaryan 6), Gosens 6.5 (54' Dimarco 6.5); Lukaku 6.5 (69' Dzeko 6), Lautaro 5 (68' Correa 5.5). All. Inzaghi

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol (71' Mandi), Pau Torres (71' Cuenca), Pedraza (62' Estupinan); Coquelin (63' Morales), Capoue, Parejo; Pino (61' Chukwueze), Baena (79' Morlanes), Jackson. All. Emery

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Calhanoglu (I), Baena (V), D'Ambrosio (I)

Espulsi: -