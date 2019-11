Inter, opportunità Vidal e Darmian a gennaio: Borja Valero e Lazaro in partenza

Marotta studia la strategia per regalare due (o tre?) colpi ad Antonio Conte, ma per comprare bisogna vendere: pronti all'addio Lazaro e Borja Valero.

Il messaggio di Antonio Conte è arrivato forte e chiaro negli uffici della società: l’ ha bisogno di rinforzi per portare avanti una lotta scudetto sempre più difficile contro la corazzata . Per questo Marotta punta due o tre obiettivi. Ma per fare posto ai nuovi, servono anche delle uscite.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i principali candidati all’addio alla maglia nerazzurra sarebbero un veterano e un giovane che sta faticando ad ambientarsi: Borja Valero e Valentino Lazaro, entrambi tra i meno utilizzati fin qui da Conte. Un subentro nel recupero per lo spagnolo, 58 minuti per l’austriaco.

Se per l’ex e è solo la conferma di un addio ormai annunciato già dall’estate, quando il suo nome era entrato proprio in orbita Viola, la situazione dell’esterno destro classe 1996 è inevitabilmente diversa: arrivato in estate per 20 milioni, ha faticato a imporsi in un ruolo che non è ancora del tutto suo per le caratteristiche maggiormente offensive.

Conte, però, vorrebbe un esterno che dia anche garanzie in fase di non possesso, come Matteo Darmian, in grado di coprire quattro ruoli: quinto di centrocampo a destra e a sinistra, interno di difesa a tre a destra e a sinistra. Lazaro, più ala che terzino, sta mostrando più difficoltà. Per questo potrebbe fare spazio all’ex .

Gli altri due colpi a cui sta pensando Marotta sarebbero Arturo Vidal, che con Conte ha già lavorato alla Juventus con risultati straordinari, e poi un vice-Lukaku, posizione per cui i casting sembrano ancora apertissimi.