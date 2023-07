Per sostituire Skriniar l'Inter vorrebbe Rafael Toloi: il giocatore piace, ma l'Atalanta ha promesso a Gasperini di ripartire dal capitano.

Per il club e per il giocatore sarebbe l'ideale, ma la squadra proprietaria del cartellino potrebbe far saltare l'affare.

L'Inter avrebbe individuato in Rafael Toloi, 33 anni, un profilo più che adatto per riempire la casella lasciata vacante da Milian Skriniar, partito in direzione Parigi.

Il difensore dell'Atalanta fa al caso dei nerazzurri (di Milano) per più motivi: sa partecipare alla manovra, è capace di offendere e conosce molto bene la Serie A. Tutte caratteristiche che farebbero molto comodo a Simone Inzaghi.

IL CONTRATTO DI TOLOI E LA MOSSA DELL'INTER

Altro elemento a favore dell'Inter è il contratto di Toloi, in scadenza nel 2024. Elemento che ha portato Marotta ad approfondire le riflessioni.

Come riporta Calciomercato.com, Ausilio si sarebbe già informato con Busardò, agente molto vicino alla famiglia Percassi. Il presidente Antonio, però, avrebbe fatto sapere che l'Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere il proprio leader e capitano.

TOLOI-INTER: PERCHÉ SÌ E PERCHÉ NO

I rapporti tra Atalanta e Inter, non va dimenticato, sono idilliaci, quasi privilegiati: per questo il club di Zhang non farà leva sul calciatore per forzare la mano. Ma per Toloi quella dell'Inter potrebbe essere l'ultima chiamata di una big in carriera. E l'operazione non sarebbe neanche troppo complessa da imbastire.

Toloi piace all'Inter e viceversa, ma tutto dipenderà dall'Atalanta: dopo il nuovo progetto stilato con Gasperini, il club bergamasco non vorrebbe subito fare un torto al suo allenatore cedendo il difensore. Per questo il centrale italo-brasiliano, per Inzaghi, rischia di rimanere soltanto un'idea.