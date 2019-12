Niente Inter per Stankovic: allenerà la Stella Rossa

Dejan Stankovic ha comunicato ad un amico che allenerà la Stella Rossa: niente esperienza nel settore giovanile dell'Inter dunque.

Non sarà all' il futuro di Dejan Stankovic: l'ex centrocampista era tornato nel club nerazzurro in qualità di responsabile della formazione tecnica individuale dei giovani calciatori, ma un colpo di scena ha fatto saltare tutto.

Come si evince da un audio diventato virale in , Stankovic ha comunicato ad un amico che sarà il nuovo allenatore della in sostituzione di Vladan Milojevic.

Ево за оне који нису чули... pic.twitter.com/FsU3mDHEqU — Duh Sa Sekirom (@BVukasevic) December 18, 2019

"Ti voglio bene fratello. Era per farti sapere che sto per diventare il nuovo tecnico della Stella Rossa. Quindi bevi qualcosa anche per me".

Per Stankovic si tratta di un ritorno nella società che ha visto sbocciare per prima il suo talento: nel 1992 entrò a far parte delle giovanili e due anni più tardi fece l'esordio in prima squadra dove rimase fino al 1998, anno del trasferimento alla .

Secondo quanto riportato da 'Novosti', la presentazione ufficiale avverrà sabato alle ore 13 allo stadio 'Marakana', casa della Stella Rossa.