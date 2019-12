Inter-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida la SPAL nella 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte prosegue la sua rincorsa al primato in classifica sfidando la di Leonardo Semplici nella 14ª giornata del campionato di . I milanesi occupano il 2° posto in classifica a -1 dalla capolista con 34 punti, frutto di 11 vittorie, un pareggio e un k.o. nello scontro diretto con i rivali, gli emiliani sono penultimi in graduatoria con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 18 i precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei nerazzurri e vedono un netto predominio di questi ultimi con 16 vittorie e 2 pareggi. La SPAL, dunque, nella sua storia non ha mai vinto a Milano contro l'Inter. L'ultimo pareggio ottenuto dagli estensi risale alla lontana stagione 1963/1964 con uno 0-0 finale.

Qualora dovessero conquistare i 3 punti casalinghi, i nerazzurri stabilirebbero un nuovo primato storico, in quanto non era mai accaduto che vincessero 12 delle prime 14 partite in campionato. La SPAL non ha trovato il goal nelle ultime 6 partite in trasferta e soltanto nel 1963 fece peggio, inanellando 9 match consecutivi fuori casa senza goal.

Quella biancazzurra è inoltre la squadra che in assoluto ha segnato di meno nei 5 maggiori campionati europei, ovvero appena 8 reti, e quella che insieme al Leganés ha mandato a segno il minor numero di giocatori, soltanto tre. Di contro i nerazzurri primeggiano con la nel Vecchio Continente per reti segnate da situazioni di gioco fermo, 11.

Il belga Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter con 10 goal realizzati, Andrea Petagna è invece il giocatore più prolifico della SPAL con 4 reti all'attivo. L'Inter porta piuttosto bene all'attaccante Alberto Paloschi, in forza agli emiliani, che ha punito i nerazzurri in 2 delle ultime 3 sfide di campionato fra le due squadre. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-SPAL

Inter-SPAL Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-SPAL

Inter-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 15.00. La gara sarà la 37ª fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida Inter-SPAL, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato al commento tecnico da Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la gara Inter-SPAL anche in diretta , sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità a chi acquista uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Conte nonostante le fatiche di Champions con lo Slavia Praga si affiderà nuovamente in attacco alla coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Il recuperato Politano comincerà dalla panchina. A centrocampo fuori oltre a Sensi anche Barella, operato al ginocchio dopo l'infortunio di . Ci sarà invece dal 1' il ristabilito Gagliardini, che agirà da mezzala, con Brozovic in regia e Vecino a completare il reparto. A destra Lazaro farà tirare il fiato a Candreva mentre a sinistra se Asamoah non dovesse recuperare ci sarà nuovamente Biraghi. Novità anche in difesa, dove uno tra D'Ambrosio o Bastoni rileverà Godin e completerà la linea a tre davanti ad Handanovic con De Vrij e Skriniar.

Semplici ritrova a disposizione in difesa Cionek e Tomovic, che hanno scontato le rispettive squalifiche. Entrambi partiranno dal 1' con Vicari. Fra i pali ci sarà Berisha, a centrocampo fuori Missiroli per decisione del giudice sportivo, in regia agirà Valdifiori. Murgia e Kurtic saranno le due mezzali, con Jacopo Sala, favorito su Strefezza, e Reca esterni. In attacco k.o. nuovamente Di Francesco, sarà Floccari ad affiancare il bomber Petagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna