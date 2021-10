L'Inter riceve lo Sheriff alla 3ª giornata del Gruppo D di Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-SHERIFF: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Sheriff

Inter-Sheriff Data: 19 ottobre 2021

19 ottobre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 253 del satellite), Infinity +

Streaming: Sky Go , NOW , Infinity +

La 3ª giornata della fase a gironi della Champions League prevede Inter-Sheriff tra le partite in programma per il Gruppo D. Una sfida fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha cominciato con il piede giusto il suo cammino europeo.

Data dopo il sorteggio come la principale competitor del Real Madrid per il primo posto nel girone, l'Inter ha ottenuto appena un punto nelle prime due partite. Dopo il k.o. interno con il Real Madrid all'esordio, i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk.

Decisamente più entusiasmante il percorso europeo dello Sheriff che, dopo aver eliminati Stella Rossa e Dinamo Zagabria nei turni preliminari, ha battuto sia Shakhtar Donetsk che Real Madrid nelle prime due gare del girone. Una vittori a Milano avvicinerebbe di molto lo storico accesso agli ottavi di finale della manifestazione.

La squadra di Inzaghi arriva a questo importante incontro europeo con la pressione di dover fare risultato e con grande voglia di riscatto. Nel precedente turno di campionato, infatti, è arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio. Vantaggio immediato con il rigore trasformato di Perisic, poi pareggio dal dischetto di Immobile e rimonta laziale con i goal di Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Sheriff: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SHERIFF

La partita tra i nerazzurri e la formazione di Tiraspol è in programma martedì 19 ottobre 2021, alle ore 21.00. Il teatro del match è tra i più importanti che ci possano essere, ovvero lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il match tra Inter e Sheriff sarà visibile su Sky. Basterà collegarsi a uno dei tre canali scelti per trasmettere la sfida dei nerazzurri di Inzaghi: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

In alternativa è possibile usufruire del servizio Infinity +, tramite l'apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Gli abbonati a Sky potranno godersi la partita in streaming grazie all'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity +: il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

Un'ulteriore opzione per quanto riguarda questo match è rappresentata da NOW, il servizio on demand di Sky che - attraverso l'acquisto del pacchetto 'Sport' offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League.

Oltre alla diretta tv e streaming, Inter-Sheriff sarà seguita integralmente da noi di Goal. Basterà collegarsi al nostro sito e troverete aggiornamenti costanti sulle formazioni, la cronaca testuale e spunti durante e dopo la partita.

Inzaghi dovrebbe operare qualche cambio rispetto al 3-5-2 visto dal primo minuto contro la Lazio. Sugli esterni spazio a Dumfries e Perisic, con Calhanoglu che dovrebbe ritrovare un posto da titolare in mediana vicino a Brozovic e Barella. Ristabilita la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro Martinez, mentre non dovrebbe essere toccato il trio difensivo Skriniar-De Vrij-Bastoni schierato davanti ad Handanovic.

Il tecnico dello Sheriff Vernydub non dovrebbe toccare il 4-2-3-1 visto dal primo minuto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Davanti ad Athanasidis, linea difensiva quattro con Fernando Costanza, Arboleda, Duranto e Cristiano. Addo e Thill costituiranno la diga di centrocampo, mentre il trio Traoré-Kolovos-Castañeda agirà alle spalle dell'unica punta Yakhshibaev.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev.