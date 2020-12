Inter, scambio Eriksen-Paredes? Duttilità al servizio di Conte

Paredes potrebbe prendere il posto di Eriksen in uno scambio alla pari: l'argentino può essere la soluzione ideale nello scacchiere di Conte.

Il pessimo impatto con il calcio italiano spingerà la dirigenza dell' a trovare una sistemazione per Christian Eriksen durante il mercato invernale: tra le soluzioni più calde c'è sicuramente lo scambio alla pari con Leandro Paredes, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato alla .

L'argentino potrebbe rappresentare la soluzione ideale nello scacchiere di Conte, che rinuncerebbe alla qualità e alla fantasia di Eriksen per dare spazio alla duttilità di un giocatore pronto a coprire sicuramente più ruoli.

Paredes può giocare infatti da regista in un centrocampo a tre, ma anche da interno di centrocampo: le capacità d'inserimento in fase offensiva ne fanno infatti un elemento prezioso anche per gli attuali ingranaggi nerazzurri.

Una maturazione graduale per l'argentino, schierato a volte anche da trequartista alle spalle delle due punte con caratteristiche sicuramente diverse da Eriksen ma più funzionali alle richieste di mister Conte. Dopo il trasferimento a Parigi per oltre 40 milioni di euro Paredes è cresciuto tatticamente, conquistando ben 67 presenze e diversi titoli.

Nelle ultime uscite ha sempre giocato in posizione più arretrata a centrocampo, ma nelle rotazioni interiste rappresenterebbe un notevole rinforzo nella corsa verso il titolo.