Inter-Sassuolo, turnover di Inzaghi in vista dell'Euroderby: spazio ad Handanovic e Gagliardini

Inter con tanto turnover contro il Sassuolo, a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Champions: Handanovic, Bellanova e Gagliardini in campo.

Dopo la 'sbornia' europea, per l'Inter è tempo di rituffarsi nel campionato e nella lotta per un posto nella prossima Champions League: avversario nel 35° turno è il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Impegno da prendere con le pinze per i nerazzurri, che nella passata stagione persero in malo modo (0-2) a San Siro: a pochi giorni dal ritorno dell'Euroderby, però, Simone Inzaghi non può esimersi da un po' di sano turnover, alla luce del ritmo indiavolato di una gara ogni tre giorni.

Tra i pali non dovrebbe esserci Onana ma Handanovic, recentemente schierato tra i titolari nello 0-6 di Verona; uno dei dubbi di Inzaghi riguarda la difesa: qualora venisse risparmiato, Bastoni lascerebbe il posto ad Acerbi, con D'Ambrosio e De Vrij a completare il terzetto.

Grandi novità sulla linea mediana: riposo per Dumfries e chance per Bellanova a destra, con Darmian dirottato a sinistra; panchina anche per Calhanoglu, con Brozovic in cabina di regia e supportato dalle mezzali Gagliardini e Mkhitaryan.

Solita alternanza delle coppie in attacco: proprio come all'Olimpico contro la Roma fiducia a Lukaku e Correa, con Lautaro e Dzeko pronti a subentrare in caso di necessità.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER CONTRO IL SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni (Acerbi); Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lukaku, Correa.