L'Inter guarda ancora in casa Sassuolo: c'è Locatelli nel mirino

Inter e Sassuolo presto potrebbero sedersi ad un tavolo per decidere il futuro di Sensi. I nerazzurri intanto pensano a Locatelli.

Quella di Stefano Sensi all’ è stata una prima stagione dai due volti. Dopo essere partito fortissimo ed essersi ritagliato fin da subito un ruolo importante nella mediana disegnata da Antonio Conte, il centrocampista è incappato in una serie di problemi di natura fisica che l’hanno limitato non poco.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il gioiello classe 1995 è approdato in nerazzurro la scorsa estate con la formula del prestito di riscatto, ma gli ultimi intoppi che hanno condizionato la sua annata, hanno portato a fare varie riflessioni sulla sua riconferma.

L’Inter ha preso con il un impegno morale per l’acquisizione del suo cartellino a fronte di un esborso da 27 milioni di euro e proprio questo gentlemen agreement porterà ad una permanenza di Sensi a Milano, anche c’è la possibilità che determinati termini vadano rivisti.

Inter e Sassuolo potrebbero prolungare il prestito per un’altra stagione rinviando il riscatto al 2021. Quanto accaduto a causa dell’emergenza Coronavirus costringerà d’altronde tutti a farsi i conti in tasca e magari e in molti alla fine decideranno di venirsi incontro con nuovi accordi. Ma c’è di più.

I rapporti tra Inter e Sassuolo sono eccellenti e presto potrebbero essere intavolati nuovi discorsi, il più importante dei quali dovrebbe riguardare Manuel Locatelli.

La sua crescita esponenziale non è passata inosservata ed ora viene considerato, a 22 anni, pronto per il grande salto in una big. Il club nerazzurro ci sta pensando seriamente e potrebbe essere proprio lui uno dei prossimi centrocampisti messi a disposizione di Conte.