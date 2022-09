Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter-Roma anticipo valido per l'8ª giornata di Serie A: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

INTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inter-Roma

• Data: sabato 1° ottobre 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Inter contro Roma, una partita dal sapore speciale per Josè Mourinho. Lo Special One, nell'ottava giornata di Serie A, torna a San Siro da avversario contro la squadra con cui nel 2010 centrò uno strepitoso Triplete. Non potrà essere in panchina a causa della squalifica rimediata con l'Atalanta, ma sarà ugualmente speciale.

Inter chiamata a rialzarsi dopo il brutto passo falso di Udine prima della sosta ed uscire dal periodo complicato, così come la Roma deve riscattare la sconfitta interna dell'ultimo turno all'Olimpico contro l'Atalanta. Inter a quota 12 in classifica, giallorossi appena sopra la squadra di Simone Inzaghi a 13.

Nell'ultima stagione, doppio successo nerazzurro sia all'andata che al ritorno: Roma-Inter 0-3, Inter-Roma 3-1.

Tutto su Inter-Roma: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e in streaming.

ORARIO INTER-ROMA

La partita tra Inter e Roma si gioca sabato sabato 1° ottobre 2022 a Milano, allo stadio di San Siro: fischio d'inizio in programma alle 18:00.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure su console Playstation e XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per chi possiede l'abbonamento a DAZN e a Sky, sarà possibile attivare 'ZONA DAZN' e vedere Inter-Roma in tv sul canale 214 del decoder di Sky.

INTER-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Inter-Roma in streaming, servirà invece scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di DAZN mediante computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN di Inter-Roma: accanto a lui, come seconda voce, Riccardo Montolivo.

IN DIRETTA SU GOAL

Inter-Roma potrete seguirla anche su GOAL, mediante la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al live delle azioni principali minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

De Vrij o Acerbi in difesa nell'Inter, regia affidata al giovane Asllani in virtù dell'infortunio di Brozovic, Dimarco prenota una maglia a sinistra dopo le ottime prove in nazionale. Calhanoglu recupera e si candida a partire titolare, di punta Lautaro e l'ex Dzeko.

Mourinho (squalificato) dovrebbe orientarsi verso un assetto offensivo, con Pellegrini in mediana (l'alternativa è Matic) e il duo Dybala-Zaniolo a supporto di Abraham. A destra Celik per Karsdorp, fermo ai box.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.