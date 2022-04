Inter-Roma, le pagelle: super Calhanoglu, magia di Brozovic

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Inoperoso per quasi tutta la gara, non può nulla sulla bordata di Mkhitaryan.

SKRINIAR 6 - Nel primo tempo soffre qualche uno contro uno, poi non viene praticamente più impensierito.

DE VRIJ 6 - La Roma si fa vedere poco in area nerazzurra, lui si limita all'ordinario.

DI MARCO 6.5 - Sostituisce Bastoni in tutto e per tutto: ordinato in difesa, avvia spesso l'azione dialogando bene con Perisic sulla corsia sinistra. (64' BASTONI 6.5 - Entra in campo col piglio giusto e si oppone a Carles Perez, in cerca del goal del 3-2). DUMFRIES 7 - Ancora un goal pesantissimo per l'olandese, freddo e preciso nel battere Rui Patricio e incanalare la gara sui binari più congeniali ai nerazzurri.

BARELLA 6 - Macina meno chilometri del solito, ma fa comunque sentire tutta la sua grinta e la sua concretezza.

BROZOVIC 7 - Il goal è una perla di rara bellezza, per il resto della gara si dimostra metronomo essenziale per la squadra di Inzaghi. (72' GAGLIARDINI 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo).

CALHANOGLU 8 - Ancora una volta è lui l'uomo in più dell'Inter: inventa l'assist per il goal di Dumfries, poi ne dipinge un altro su calcio d'angolo. Sfiora anche il goal e non gira mai a vuoto.

PERISIC 6.5 - Conferma lo splendido stato di forma con un'altra prestazione di sostanza e qualità. (72' GOSENS 6 - Rileva il croato e fa ciò che Inzaghi gli chiede).

DZEKO 6 - Partecipa all'azione che sblocca il risultato, ma per il resto della gara non riesce ad incidere più di tanto. (64' CORREA 6 - Un po' troppo innamorato del pallone in certe occasioni, permette comunque alla squadra di respirare e ripartire).

MARTINEZ 7 - Trova ancora un goal, stavolta meno pesante, ma utile per mettere il lucchetto al risultato. Già nel primo tempo si era fatto apprezzare per dinamismo e qualità. (82' SANCHEZ S.V.)

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6 - Disinnesca una conclusione di Calhanoglu, poi può poco sulle tre reti subite.

MANCINI 5.5 - Va vicino al goal con un colpo di testa che avrebbe forse cambiato le sorti della gara, poi va in affanno un po' come tutta la squadra.

SMALLING 5.5 - Non demerita particolarmente, ma dà la sensazione di non essere attento e preciso come altre volte.

IBANEZ 5 - Ancora il più svagato della retroguardia giallorossa, è lui a stendere l'ignaro Smalling in occasione del terzo goal che sigilla definitivamente il match.

KARSDORP 5.5 - Poco attento in fase difensiva, rischia anche di combinare una frittata con Rui Patricio, ma è sempre tra i più propositivi e l'ultimo a mollare.

MKHITARYAN 6 - Nel primo tempo va vicino al goal con un rasoterra, nella ripresa lo trova con un gran tiro: non gioca una gara indimenticabile, ma è sicuramente tra i migliori in cacsa Roma.

OLIVEIRA 5 - Malissimo. Gira a vuoto per tutta la gara. Ammonito, sarà squalificato. (80' BOVE S.V.)

ZALEWSKI 5 - Prestazione molto negativa per il laterale di Mourinho, ancora una volta parso in difficoltà in fase difensiva. (78' VINA S.V.)

PELLEGRINI 6 - Il migliore in casa Roma, offre un assist al bacio a Mancini ed è l'unico a dare qualità alla manovra. (64' VERETOUT 6 - Entra e dimostra di essere in un buono stato di forma: potrà sicuramente tornare utile per la doppia sfida col Leicester).

EL SHAARAWY 5.5 - Molto attivo nel primo tempo, ma commette troppi errori di imprecisione. (64' CARLES PEREZ 6 - Entra nella ripresa e dà l'impressione di voler spaccare il mondo da solo: è tra i più attivi, ma non lascia il segno).

ABRAHAM 5.5 - Poco assistito, probabilmente con la testa già a Leicester, combina poco o nulla senza mai impensierire la retroguardia interista. (78' SHOMURODOV 6.5 - Entra e trova subito la giocata che porta al goal di Mkhitaryan. Non pago, prova a più riprese a spingere i compagni alla ricerca della seconda rete. Forse meriterebbe una chance).

LE PAGELLE DI INTER-ROMA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Smalling 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 5.5, Mkhitaryan 6, Oliveira 5 (80' Bove s.v.), Zalewski 5 (78' Vina s.v.); Pellegrini 6 (64' Veretout 6), El Shaarawy 5.5 (64' C.Perez 6); Abraham 5.5 (78' Shomurodov 6.5)