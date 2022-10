Inter-Roma, Handanovic e Rui Patricio flop: in ritardo sui goal

Portieri colpevoli in occasione delle reti di Dimarco e Dybala: entrambi non sono stati attenti nel big match di San Siro.

Due settimane che sono sembrate due mesi. La pausa delle Nazionali ha visto i tifosi di Inter e Roma aspettare con trepidazione il big match dell'ottavo turno di Serie A in quel di San Siro. Un match che ha visto protagonisti in positivo come Dzeko e Dybala, ma anche in negativo: i due portieri.

Le due reti nel primo tempo di Inter-Roma, infatti, hanno visto Handanovic da una parte e Rui Patricio dall'altra sbagliare l'intervento sulle rispettive conclusioni di Dybala, autore del pareggio, e Dimarco, che aveva dato il vantaggio alla formazione di casa.

Incolpevole sul goal, poi annullato, di Dzeko, Rui Patricio non è riuscito a respingere la non irreprensibile conclusione di Dimarco: palla toccata e in fondo al sacco.

Handanovic è stato sorpreso, invece, dalla conclusione di prima di Dybala dalla destra: anche in questo caso sfera toccata ma comunque in porta.

Una gara, quella tra Inter e Roma, che non ha visto molte conclusioni da parte delle due squadre: nè Rui Patricio, nè Handanovic, sono così riusciti a rimediare all'errore commesso nella sfida dell'ottavo turno. Che vede scappare in classifica il Napoli di Spalletti.

In occasione del 2-1 decisivo di Smalling, Handanovic non ha potuto nulla. Incolpevole, battuto per la seconda volta che ha condannato l'Inter all'ennesima sconfitta in questo primo mese e mezzo di gare ufficiali 2022/2023.