Corriere dello Sport - Suggestione Inter: il ritorno di Cancelo

L'Inter prosegue il restyling sulle fasce: spunta il possibile ritorno di Joao Cancelo, che al City ha deluso le attese. In difesa sale Vertonghen.

Joao Cancelo di nuovo all'. Conte chiede nuova linfa sugli esterni per il suo 3-5-2 e così, dopo il restyling di gennaio che ha portato in dote Moses e Young, spunta l'ipotesi di un clamoroso ritorno del portoghese.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', citando l'ex nerazzurro e che al ha deluso le attese. Pagato 37 milioni più il cartellino di Danilo ai bianconeri la scorsa estate, il lusitano ha inanellato tante panchine e poco campo.

Nasce così la suggestione Inter, dove a destra Candreva inizia ad avere una carta d'identità 'pesante' e Moses non sembra essersi inserito come previsto nei meccanismi 'Contiani'. L'asse col City d'altronde è caldo da tempo, fosse solo per le mire rivolte da Guardiola verso Skriniar e Bastoni.

Il portoghese ha indossato la maglia dell'Inter nel 2017/2018, quando arrivò in prestito dal senza però essere riscattato a fine stagione. La Juve fiutò l'affare, investendo 40 milioni per portarlo a .

Un anno ed ecco l'offerta 'monstre' dall' , cui Madama ha detto sì: a Manchester Cancelo non sta brillando, ora l'intrigo Inter-bis.

Ma non solo, perchè Conte potrebbe avere volti nuovi anche in difesa: secondo la 'Gazzetta dello Sport' Lukaku sarebbe in pressing per convincere Jan Vertonghen, in scadenza col , a raggiungere il connazionale a Milano.