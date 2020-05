Inter, dal Portogallo il rinforzo per la fascia sinistra: piace Luis Diaz

Il colombiano del Porto è al suo primo anno in Europa. Lo ha suggerito ai nerazzurri il connazionale ed ex Ivan Ramiro Cordoba.

In attesa di tornare in campo, l’ pensa al futuro. E ai rinforzi da regalare ad Antonio Conte, specialmente sulle fasce, anello debole identificato dalla dirigenza nerazzurra. Secondo ‘As’, Luis Diaz del potrebbe essere un rinforzo.

Arrivato in l’anno scorso per oltre 7 milioni di euro dal Junior de Barranquilla, il classe 1997 ha già accumulato 37 presenze e segnato 10 goal in tutte le competizioni, confermandosi come un giocatore importante nello scacchiere della squadra allenata da Sergio Conceiçao.

I nerazzurri potrebbero formulare un’offerta al Porto già nei prossimi giorni per il nazionale colombiano, già a quota 14 presenze e un goal all’attivo con i ‘Cafeteros’.

Sponsor di Diaz sarebbe un grande ex nerazzurro, un altro colombiano: Ivan Ramiro Cordoba. Sarebbe stato l’ex difensore a suggerire alla dirigenza dell’Inter il nome dell’esterno classe 1997, abitualmente ala, ma che ha gamba per ricoprire tutta la corsia.