Inter, Perisic contro Icardi: “Dì a tua moglie di non parlare di me”

Non solo il 'like' di Brozovic, anche Ivan Perisic si sarebbe scagliato contro Mauro Icardi dopo le dichiarazioni della moglie e agente Wanda Nara.

Il momento è delicato in casa Inter con la spinosa questione riguardante Mauro Icardi, che ha perso la fascia di capitano e non sembra ben visto da alcuni importanti elementi della squadra. Su tutti Ivan Perisic, che aveva già manifestato la volontà di lasciare i nerazzurri durante il mercato di gennaio: con l'esterno croato è ormai rottura totale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Perisic non ha gradito le dichiarazioni fatte da Wanda Nara, moglie e agente di Icardi.

"Non è la prima partita che si dice di Perisic che gioca male. L’addio? Se vuole andare via si vede che ha problemi".

L'esterno croato avrebbe poi avuto un faccia a faccia durissimo con lo stesso Icardi, che successivamente non ha preso le distanze dalle frasi della compagna.

"Dì a tua moglie di smetterla di parlare di me in tv".

Il clima pesante all'interno dello spogliatoio dell'Inter è stato poi confermato dai 'like' dell'altro croato Brozovic sulla notizia della 'retrocessione' di Icardi, privato della fascia in favore di Handanovic. Nel giro di poche settimane l'attaccante argentino è passato da leader indiscusso a separato in casa: il club è chiamato a riportare il sereno dopo il terremoto di ieri.