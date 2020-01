Inter, le partite anche in latino: profilo virale su Twitter

Su Twitter qualche tifoso nerazzurro ha creato un profilo dedicato alle partite dell'Inter totalmente in lingua latina con una spiccata vena ironica.

Il mezzo passo falso sul campo del non macchia la splendida cavalcata dell' di Conte, fin qui grande rivale dei campioni in carica della : da adesso le partite della squadra nerazzurra potranno essere seguite interamente in latino.

Su 'Twitter' qualche tifoso interista ha infatti creato un simpatico profilo dedicato alla 'Pediludi Societatis Internationalis Mediolani', dove verranno raccontate le partite della squadra interamente in lingua latina con una spiccata piega ironica.

Il profilo vanta già un tifoso vip tra i follower, Alessandro Cattelan, che ha ricevuto la simpatica risposta da parte dei 'ragazzi latini': "Et nos tibi amamus, magnum nigrumceruleum virum", ovvero "anche noi ti amiamo, grande uomo nerazzurro".