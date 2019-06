Inter, Oriali sta per tornare: sarà anche team manager dell'Italia

Si profila un doppio ruolo per Gabriele Oriali: oltre a tornare da dirigente all'Inter, rimarrà team manager dell'Italia fino agli Europei 2020.

L' è al lavoro per migliorare la propria rosa con altri giocatori che aumentino il livello generale: per Lazaro e Sensi è praticamente tutto fatto, per Dzeko manca poco e Romelu Lukaku è entrato nel vivo delle discussioni con il .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

La società nerazzurra vedrà anche un innesto tra i dirigenti dove si appresta a fare ritorno Gabriele Oriali, già a Milano nella veste di responsabile dell'area tecnica dal 1999 al 2010, periodo d'oro che vide la conquista di uno storico 'Triplete' con José Mourinho in panchina.

L'ex mediano agirà nel ruolo importante e strategico di collante tra la squadra e la dirigenza (che negli scorsi anni è colpevolmente mancato) ma non solo: come riportato da 'Sky Sport', Oriali sarà ancora il team manager della Nazionale.

Compito che ricoprirà fino agli Europei itineranti del 2020, ai quali si spera che la truppa azzurra prenda parte. Un percorso avviato nel 2014 per volere dell'ex presidente federale Carlo Tavecchio, proseguito tra le gestioni Conte (che ritroverà a Milano), Ventura e Mancini.