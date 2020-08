Inter, obiettivo Ndombele: carta Skriniar per convincere il Tottenham

Gli Spurs non vogliono privarsi del mediano, i nerazzurri ci provano mettendo sul piatto il difensore slovacco: idea di scambio.

Obiettivo Tanguy Ndombele. Con Tonali sullo sfondo, l’ vorrebbe regalare ad Antonio Conte il centrocampista francese attualmente in forza al . Anche a costo di sacrificare Skriniar, come riportato da ‘Sky Sport’.

Sarebbe infatti questa l’ultima idea di scambio dei nerazzurri per provare a convincere gli Spurs a lasciar partire il francese classe 1996. Arrivato un anno fa dal , ha giocato soltanto 29 partite tra la gestione Pochettino e la gestione Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Tottenham dal canto suo non sarebbe propenso a lasciar partire il giocatore. Il presidente Levy non avrebbe mandato alcun segnale di apertura all’Inter, che continua comunque a sperare e lavorerà nei prossimi giorni per fargli cambiare idea.

Altre squadre

Per il club londinese ci sarebbe poi un ulteriore ostacolo, ovvero le difficoltà nell’accontentare le richieste di Skriniar a livello economico. Al momento, dunque, rimane solo l’idea nerazzurra. Che a Milano sperano di trasformare in trattativa.

Decisamente più avviato sembra essere il rinnovo di Borja Valero, che va verso il suo quarto anno in nerazzurro. Dopo esser stato messo ai margini, si è rivelato un’arma fondamentale per Conte. E la firma fino al 2021 sembra a un passo.