L’Inter non molla Morata: Vecino possibile contropartita

I nerazzurri seguono lo spagnolo dell'Atlético Madrid in caso di addio di Lautaro: l'uruguagio può far abbassare il prezzo.

Cautelarsi nel miglior modo possibile, farsi trovare pronti. L' vivrà l'estate con il continuo tormentone Lautaro Martinez- , come da mesi a questa parte. Ma a Milano hanno già identificato il possibile sostituto, ovvero Alvaro Morata.

Secondo 'Tuttosport', per arrivare all'attaccante dell'Atlético i nerazzurri potrebbero sfruttare Matias Vecino, una contropartita gradita ai Colchoneros. L'uruguagio è in uscita, ha mercato in e nel 2016 e nel 2018 era già stato cercato da Simeone.

Tutto, ovviamente, dipenderà da cosa succederà tra Lautaro e il Barça. Di certo Conte gradirebbe ritrovare Morata, visto che lo ha già voluto alla nel 2014, prima di dimettersi, e successivamente al nel 2017.

L'attaccante spagnolo a fine stagione diventerà al 100% un giocatore dell'Atlético, che lo riscatterà dal Chelsea per 55 milioni. Potrebbe poi rivenderlo per circa 65 miilioni. Oppure, nelle idee dell'Inter, 40 più Vecino. La pista resta viva.