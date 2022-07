Inter-Monaco dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda amichevole del precampionato per l'Inter di Inzaghi, di scena contro il Monaco: tutto sulle formazioni e le info su diretta tv e streaming.

INTER-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Monaco

Inter-Monaco Data: 16 luglio 2022

16 luglio 2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Dopo l'esordio contro il Lugano, l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Monaco nel secondo appuntamento estivo. Allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara, i nerazzurri se la vedranno con i monegaschi nel primo di un tris di impegni che vedrà la Beneamata affrontare formazioni transalpine.

Dopo il Monaco, l'Inter sfiderà il Lens il 23 luglio allo stadio 'Bollaet-Delelis' e il Lione a Cesena sabato 30 luglio.

Il Monaco di Philippe Clement, arrivato a gennaio scorso sulla panchina dei monegaschi, è reduce dal terzo posto nell'ultima Ligue 1 e ha già disputato quattro amichevoli con Cercle Brugge, San Gallo, Austria Vienna e Portimonense.

Quella della sfida contro i transalpini sarà l'occasione per Simone Inzaghi per mandare in campo i nuovi acquisti: non solo Romelu Lukaku, pronto a riformare la LuLa con Lautaro Martinez, ma anche i vari Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Inter-Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-MONACO

Inter-Monaco si giocherà sabato 16 luglio 2022 allo Stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE INTER-MONACO IN TV

Sarà possibile guardare Inter-Monaco in diretta tv e in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre.

INTER-MONACO IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Inter-Monaco disponibile sull'app di Sportitalia, scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet. L'alternativa è il collegamento al sito ufficiale da browser.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

MONACO (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Disasi, Maripán, C.Henrique; Lemarechal, Fofana; Gelson Martins, Volland, Golovin; Musaba. All. Clement