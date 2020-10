Inter-Milan, le pagelle: Kolarov da horror, strapotere Ibrahimovic

Ancora malissimo Kolarov nella difesa a tre, Brozovic si nasconde. Nel Milan oltre a Ibrahimovic brilla Kessié: instancabile.

Le pagelle di - :

KOLAROV 4.5 – Ancora una prova horror per il difensore ex : stende Ibrahimovic per il rigore che vale il vantaggio rossonero, se lo perde in occasione del raddoppio. Poi offre una prestazione sufficiente, ma ormai il danno era stato fatto.

IBRAHIMOVIC 7.5 – Il Covid-19 non lo ha scalfito per nulla: in condizione straripante, a dispetto dei suoi 39 anni, domina in lungo e in largo. Strapotere fisico, classe cristallina e killer instinct ‘quasi’ perfetto. L’uomo partita.

KESSIE’ 7 – Se Ibra è l’uomo partita, perché i goal pesano eccome, Franck Kessiè è stato probabilmente il migliore in campo per continuità. Un muro davanti alla difesa, instancabile in pressing, lucido nelle giocate. Praticamente perfetto.

LUKAKU 6.5 – L’anima dell’Inter. Nel bene e nel male, è sempre lui a prendersi le responsabilità più grandi, come accaduto negli istanti finali di gara. Segna ancora, striglia i compagni, si danna per tutti i 90 minuti. È sempre più il leader della squadra.

SAELEMAKERS 5.5 – Non riesce ad incidere, commette anche alcuni errori tecnici difficilmente comprensibili. Lascia il campo dopo un’ora quasi del tutto anonima.

BROZOVIC 4.5 – In serate del genere, rappresenta un problema per l’Inter. Dovrebbe prendere per mano la squadra e invece quasi si nasconde, per poi provare improvvisamente a strafare. Non dà continuità al suo rendimento e in serate del genere la sua ‘assenza’ si nota.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 5.5, De Vrij 6, Kolarov 4.5; Hakimi 6, Brozovic 4.5 (68’ Eriksen 5.5), Vidal 6 (83’ Sanchez s.v.), Perisic 5.5; Barella 6; Lukaku 6.5, Lautaro Martínez 6

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 5.5, Romagnoli 6, Theo Hernández 6; Kessié 7 (87’ Tonali s.v.), Bennacer 6; Saelemaekers 5.5 (62’ Castillejo 6), Calhanoglu 6, Leao 6.5 (62’ Krunic 5.5); Ibrahimovic 7.5