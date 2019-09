L'Inter batte il Milan, Bergomi frena: "Troppo facile, rossoneri in difficoltà"

Beppe Bergomi non esalta l'Inter dopo la vittoria nel Derby: "Troppo facile, il Milan è in difficoltà". Poi su Godin: "Gioca fuori ruolo".

La vittoria nel Derby, la quarta consecutiva in campionato, ha ulteriormente entusiasmato l'ambiente dell' ma un grande ex non sembra pensarla allo stesso modo.

Giuseppe Bergomi infatti, durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', ha sottolineato i meriti dell'Inter ma anche i demeriti del .

"L'Inter ha fatto il suo e ha meritato la vittoria, ma gli avversari erano in grande difficoltà. E' stato troppo facile".

Bergomi poi, da grande ex difensore, ha detto la sua anche sulla prestazione di Godin che ha fatto molto discutere.

"Godin mi piace molto ma secondo me gioca fuori ruolo nella difesa a tre. Rafael Leao un paio di volte lo ha messo in difficoltà".

L'ex capitano nerazzurro, insomma, vede l'Inter in grande crescita ma frena i facili entusiasmi. Per avere certezze sul futuro serviranno prove più probanti del Milan attuale.