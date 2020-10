Inter Miami, Federico Higuain raggiunge Gonzalo: è ufficiale

Dopo Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, l' Miami annuncia un nuovo acquisto a sorpresa. Si tratta di Federico Higuain, fratello proprio di Gonzalo, che arriva a Miami dal .

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!