L'Inter Miami piomba su Cavani: "Offerta molto importante"

L'Atletico Madrid prova a chiudere con il PSG, ma l'Inter Miami prova lo sgambetto per Cavani. Fonti vicine al Matador confermano tutto ad 'As'.

Mezza Europa su Edinson Cavani, uno dei non pochi campioni in scadenza di contratto a giugno e, dunque, teoricamente acquistabili a un prezzo di favore entro venerdì sera. Ma il Matador fa gola anche ad altre latitudini: in , ad esempio, dove l' Miami vuole tentare lo sgambetto all' .

Il neonato club di David Beckham, che quest'anno esordirà nel massimo campionato americano sotto la guida di Diego Alonso, ci sta provando seriamente. Lo conferma il quotidiano spagnolo 'As', che conferma come a Miami siano tornati seriamente alla carica dopo i sondaggi degli scorsi mesi.

"Il suo obiettivo numero uno è l'Atletico e nulla in questo senso è cambiato. Edinson aspetterà un accordo tra l'Atletico e il , però l'offerta arrivata dall'Inter Miami è molto importante. Bisogna capire che questa è una professione che, tra le altre cose, va avanti per la legge della domanda e dell'offerta del mercato".

Questo è quanto hanno rivelato fonti molto vicine a Cavani proprio ad 'As'. Insomma, l'Inter Miami fa sul serio. E, nonostante l'Atletico Madrid rimanga in vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Cavani, proverà fino all'ultimo a portare a termine il colpaccio.

Va ricordato, peraltro, che l'Inter Miami sarà favorita dalla chiusura posticipata del calciomercato in MLS rispetto a quello europeo: la finestra invernale durerà infatti fino al 5 maggio. E dunque, se anche venerdì sera Cavani sarà ancora un giocatore del PSG, potrà comunque lasciare Parigi anche nelle settimane successive.