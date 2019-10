Inter, Mazzola dubbioso su Conte: "Sembra ancora juventino"

L' incassa la prima sconfitta in campionato contro una sempre più solida e sulla scia del risultato arriva l'opinione di Sandro Mazzola, che non sembra ancora del tutto convinto di vedere Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Ai microfoni di 'Rai Radio1', la storica bandiera dell'Inter ha svelato il suo punto di vista sull'allenatore salentino:

"Abbiamo fatto bene a toglierlo alla , però non lo so, non mi convince. Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri . Si, perché si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare. Non c'è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio".

Mazzola sposta il discorso sulla questione arbitri, tirando in ballo anche l'ultimo match di San Siro:

"Da cosa lo capisco? Anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare come da juventino poi si accorge che è all'Inter e parla da interista. Protestando con gli arbitri come quando era alla Juve...? Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l'arbitro per avere un rigore. Qui invece no. Arbitro pro-Juve? Cavoli, come sempre, anche ieri".