Inter, Marotta su Eriksen: "E' sul mercato, non è funzionale"

Beppe Marotta conferma l'imminente addio di Eriksen all'Inter: "Giusto dare al giocatore l'opportunità di mettersi in mostra altrove".

L' torna in campo a per chiudere il 2020 nel migliore dei modi a caccia del primato in campionato, nel frattempo la società ha confermato la volontà di lasciar partire Christian Eriksen, che non è riuscito a inserirsi negli ingranaggi di mister Conte.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Marotta ha ribadito ancora una volta che verrà cercata una soluzione per il trequartista danese:

"Voi sapete bene che è trasferibile, è sulla lista dei trasferibili. Ha avuto difficoltà nell'inserimento e non è funzionale, è un dato di fatto oggettivo. E' giusto dare al giocatore la possibilità di trovare spazio altrove, non è certo una punizione".

Sul fronte entrate il dirigente nerazzurro non si sbilancia con i nomi circolati fin qui: