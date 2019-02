Inter, Marotta blinda Spalletti: “Posizione molto solida”

Beppe Marotta tranquillizza Spalletti in casa Inter: "La partita di Parma non è decisiva per lui. La mentalità del gruppo dev'essere vincente".

Momento difficile in casa Inter dopo la sconfitta subita dal Bologna tra i fischi di San Siro: Beppe Marotta ha voluto chiarire però la posizione di Luciano Spalletti, che secondo la dirigenza nerazzurra non è in discussione.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Marotta tranquillizza l'allenatore toscano sulla panchina nerazzurra.

"Quello con Spalletti è stato un normale confronto che si fa come dopo ogni partita. Dopo i suoi doveri con la stampa ci siamo ritrovati a parlare come dopo ogni partita. Parma decisiva per l’allenatore? Assoluamente no, la sua posizione è molto solida".

Secondo il dirigente dell'Inter la squadra saprà uscire dal momento difficile con il supporto del suo allenatore.

"Siamo in un momento difficile, particolare e di involuzione momentanea. Ma possiamo contare su una società forte, una rosa competitiva, su un allenatore capace e su un pubblico che ci ha sempre sostenuto. Sono sicuro che ne verremo fuori come lo hanno fatto altre Inter negli anni precedenti. Spalletti saprà tirarci fuori dalle sabbie insidiose. Il nostro obiettivo resta arrivare in Champions".

Marotta si sofferma poi su Mauro Icardi, tra la spinosa questione del rinnovo e il digiuno in campionato.

"E’ giovane e ha margini di miglioramento per le sue performance. Non credo sia giusto metterlo sul banco degli imputati. Il rinnovo non ha condizionato e non deve farlo con un giocatore come lui, perché nella sua carriera ne avrà tanti di rinnovi. E’ un aspetto contrattuale gestito da sua moglie, lui deve stare tranquillo e concentrato sulla sua attività che lo vede protagonista di una grande squadra. Con i suoi goal deve contribuire alla vittoria".

Infine il capitolo Nainggolan, che dopo i numerosi problemi fisici non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità.