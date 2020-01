Inter, Llorente torna di moda: possibile scambio con Politano

L’Inter continua a sondare il mercato: in stand-by la trattativa per Giroud, spunta il possibile scambio con il Napoli Llorente-Politano.

L’ è certamente una delle grandi protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato. Il club nerazzurro, dopo aver annunciato l’arrivo di Young dal , resta attivissimo e ancora alla ricerca di altri profili importanti che vadano a rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Tra gli obiettivi c’è quello di prendere una punta che possa garantire goal e continuità di rendimento e se fino a pochi giorni fa sembrava quasi fatta per Olivier Giroud, oggi torna alla ribalta il nome di un vecchio obiettivo: Fernando Llorente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha dovuto mettere in stand-by la trattativa per la punta francese. Il mancato approdo di Politano alla ha portato i meneghini a dover per forza di cose frenare, visto che il reparto avanzato, così come è, conta già cinque elementi e va quindi considerato numericamente pieno.

Politano difficilmente resterà a Milano dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, ma va trovata una giusta sistemazione. Da questo punto di vista, potrebbe riaprirsi un dialogo con il per uno scambio che vedrebbe l’esterno offensivo (che piace anche all’ ) approdare alla corte di Gennaro Gattuso, con Fernando Llorente chiamato a fare il percorso inverso.