Inter-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Antonio Conte comincia la sua avventura con l'Inter in Serie A. Per il primo turno arriva a San Siro il Lecce di Liverani, neopromosso.

Le ultime due squadre a chiudere il programma della prima giornata di sono e . Due squadre che partono ovviamente con obiettivi diversi: la prima ha l'obiettivo minimo della , la seconda vuole salvarsi alla prima stagione in A dopo la promozione ed il doppio salto dalla Serie C.

Con DAZN segui Inter-Lecce IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra di Antonio Conte ha accolto dal calciomercato gente come Godin, Lukaku, Barella, Sensi e Lazaro. L'Inter però spera ancora di regalare al tecnico Alexis Sanchez e almeno un esterno sinistro.

Dal canto suo il Lecce pare aver fatto un ottimo mercato per il livello di una squadra che cerca la promozione. Sono arrivati Lapadula, Farias, Rispoli, Gabriel e Rossettini. Gente di esperienza che cercheranno di rendere più semplice il compito a Fabio Liverani, alla prima esperienza da tecnico in Serie A.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla partita Inter-Lecce: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

INTER-LECCE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Inter-Lecce DATA 26 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Meazza, Milano ARBITRO La Penna TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO INTER-LECCE

Monday night della prima giornata di Serie A: Inter-Lecce si giocherà quindi lunedì 26 agosto alle ore 20.45. I nerazzurri ospiteranno i pugliesi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La partita tra Inter e Lecce è un'esclusiva di DAZN. Per guardare il match in televisione servirà quindi una smart di ultima generazione, che supporti al meglio la piattaforma di . In alternativa si potrà utilizzare un decoder Sky Q collegato al televisore, oppure tramite console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Infine, si possono utilizzare dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Per guardare Inter-Lecce in streaming basterà semplicemente scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone o tablet, oppure da pc collegarsi al sito della piattaforma. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Francesco Guidolin. Davide Bernardi e Marco Russo saranno a bordocampo.

La prima formazione di Antonio Conte dovrebbe presentare già dal primo minuto la tanto attesa coppia offensiva formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo Vecino può spuntarla nei confronti di Barella, ancora non al 100% della forma. Asamoah e Candreva a tutta fascia, con il terzetto difensivo ancora orfano di Godin.

Liverani proverà a far male all'Inter con il suo classico modulo a rombo: Mancosu dovrebbe agire alle spalle di Lapadula e Falco. Il vertice basso del centrocampo sarà invece Tachtsidis. Rispoli e Lucioni i terzini della difesa guidata da Lucioni e Rossettini. Dubbio sull'out mancino tra Calderoni e Dell'Orco.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Martinez

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco