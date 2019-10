Inter, Lazaro non convince: si valuta Darmian per gennaio

Il disastroso ingresso di Lazaro contro il Sassuolo mette un interrogativo in casa Inter: se l'austriaco non convince, si valuta Darmian per gennaio.

La fascia destra del 3-5-2 dell’ non ha ancora un padrone. Per ora il titolare è Antonio Candreva, anche se Danilo D’Ambrosio ha giocato diverse gare con un buon rendimento in quella posizione ed è sempre utile a Conte. L’idea estiva era che il titolare potesse essere Valentino Lazaro, ma per ora l’austriaco non sta convincendo. E così la dirigenza nerazzurra pensa al mercato.

Il disastroso ingresso in campo contro il dell’ex ha gettato ombre sulle sue potenzialità. Finora l’austriaco ha avuto pochissimo spazio, soltanto 58 minuti tra Slavia Praga in e appunto contro i neroverdi in , anche a causa di un infortunio che gli ha complicato la preparazione estiva.

Conte però sembra volere una certezza da quella parte per l’immediato, un giocatore già pronto che dia garanzie tecniche. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la società starebbe pensando di tornare sul mercato per regalare all’allenatore salentino un nuovo esterno destro di centrocampo.

Il nome che piace di più all’Inter sarebbe quello di Matteo Darmian, rientrato in al dopo l’esperienza al . L’ex e potrebbe essere l’opzione low cost sulla corsia per dare a Conte quelle garanzie che chiede in un ruolo che ancora non ha un padrone.

Prima di intervenire però verrà testato ancora Lazaro, nato trequartista e dirottato sull’ala, prima di giocare da terzino (molto offensivo) con l’Hertha Berlino. Se non dovesse dare le risposte che l’Inter sperava al momento dell’acquisto - per oltre 20 milioni di euro - il mercato potrà essere la soluzione. Con Darmian in testa.