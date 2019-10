Inter-Juventus col fantasma di Icardi: l'argentino resta nel mirino di Paratici

Quello di stasera sarà il primo Inter-Juventus senza Icardi. L'ex capitano nerazzurro è stato spesso protagonista e in estate poteva finire a Torino.

Stasera, prima del fischio d'inizio di -, su 'San Siro' aleggerà il fantasma di Mauro Icardi. L'ex capitano nerazzurro, d'altronde, negli ultimi anni è stato spesso un grande protagonista della super-sfida e questa volta avrebbe potuto giocarla con la maglia bianconera.

Basti pensare che Icardi finora in carriera ha affrontanto 14 volte la Juventus tra campionato e Coppa segnando ben 8 goal, di cui 5 con la maglia dell'Inter. Il primo risale al pareggio casalingo del 14 settembre 2013 quando Icardi portò in vantaggio l'Inter ma pochi minuti dopo Arturo Vidal firmò l'immediato 1-1.

L'ultimo invece riporta alla menta la clamorosa rimonta bianconera dell'aprile 2018 quando la rete di Icardi non bastò ai nerazzurri, beffati nel finale da Cuadrado e Higuain con Maurito che uscì in lacrime da 'San Siro'.

Icardi però ha firmato anche l'unica vittoria ottenuta dall'Inter contro la Juventus negli ultimi anni: 2-1 in casa con goal proprio di Maurito e Perisic dopo il momentaneo vantaggio segnato da Lichtsteiner.

Forse anche per questo, in estate, Paratici ha flirtato a lungo con l'entourage di Icardi nel tentativo di strapparlo all'ex amico Marotta e portarlo alla Juventus. Alla fine invece Maurito è finito a Parigi da dove probabilmente guarderà la partita di stasera.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però la Juventus non avrebbe del tutto mollato la presa su Icardi. Nel caso in cui il non dovesse esercitare il diritto di riscatto da 70 milioni di euro, insomma, Paratici è pronto a tornare alla carica. Marotta è avvisato.