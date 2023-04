Inter-Juventus, come funziona la regola dei goal in trasferta nelle semifinali

Inter e Juventus si giocano la qualificazione alla finale di Coppa Italia: come funziona la regola dei goal in trasferta in semifinale?

Inter-Juventus, atto quarto. Dopo essersi già incrociati per tre volte, nerazzurri e bianconeri si preparano all'ennesimo faccia a faccia stagionale con vista sulla finalissima di Coppa Italia. A San Siro, dunque, si decide chi sarà la squadra che contenderà il trofeo alla vincente dell'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese. Il risultato di 1-1 maturato nella gara d'andata lascia tutto decisamente aperto in vista della gara di ritorno, con entrambe le squadra sono chiamate a vincere per bissare la partecipazione alla finale dell'anno scorso. COME FUNZIONA LA REGOLA DEI GOAL IN TRASFERTA IN SEMIFINALE? A partire da questa stagione, la regola dei goal in trasferta è stata ufficialmente abolita anche per quanto concerne la Coppa Italia. In caso di 0-0 al 'Meazza', infatti, all'Inter non basterà il goal realizzato a Torino per passare il turno. Di conseguenza, in caso di pareggio - con qualsiasi risultato - la sfida proseguirà con la disputa dei due tempi supplementari e eventualmente con i calci di rigore, che potrebbero determinare chi accederà alla finale di Roma. L'abolizione della regola dei goal in trasferta, rende di fatto il pareggio ininfluente, costringendo le due squadre ad andare a caccia della vittoria per proseguire il percorso che conduce verso la notte più importante. Scelti da Goal Inter-Juventus: tv, streaming, formazioni

