Inter, Joao Mario alla Lokomotiv Mosca: adesso è ufficiale

Si è chiusa la trattativa che ha portato Joao Mario dall’Inter alla Lokomotiv Mosca. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Joao Mario è un nuovo giocatore della Mosca.

A confermare il buon esito della trattativa con l’ è stato lo stesso club russo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il centrocampista portoghese Joao Mario si è trasferito alla Lokomotiv. L'articolo prosegue qui sotto Il giocatore vestirà la maglia numero 23. La Lokomotiv lo preleva fino al termine della stagione in prestito con diritto di riscatto”.

Joao Mario, sempre attraverso il sito della Lokomotiv, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Sono molto contento di arrivare alla Lokomotiv. So che questo è un grande club, questa squadra ha molti giocatori famosi ed esperti. Trovo un’ottima compagine ed un’atmosfera meravigliosa. Anche la partecipazione alla per me rappresenta un fattore importante”.

Joao Mario, 26 anni, è approdato all’Inter nell’estate del 2016 a fronte di un esborso da 40 milioni più bonus, ma nel corso della sua avventura meneghina solo a tratti è riuscito ad esprimersi a grandi livelli. Già nel gennaio del 2018 aveva lasciato la compagine nerazzurra per una breve esperienza in prestito in Premier League con il .