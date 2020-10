Tuttosport - L'Inter su Izzo: possibile scambio con Vecino

Entrambi i giocatori sono valutati 25 milioni di euro dalle società: possibile scambio a gennaio.

Il mercato estivo-autunnale si è chiuso da poco, ma l' pensa già ai rinforzi per la sessione di gennaio, con un occhio alle occasioni. Come potrebbe essere Armando Izzo, in difficoltà nel trovare uno spazio nel 4-3-1-2 che propone Marco Giampaolo al .

Secondo 'Tuttosport', il centrale ex e Avellino sarebbe entrato nelle mire nerazzurre. I granata avrebbero provato a venderlo già in estate, abbassando anche le proprie richieste, ma senza arrivare a una soluzione che mettesse d'accordo le pretendenti.

Con i nerazzurri al tavolo ci sarebbe uno scambio con Matias Vecino. L'uruguagio sembrava destinato al , prima del dietrofront azzurro e dell'arrivo in extremis di Bakayoko, profilo molto apprezzato da Gattuso.

Ora Inter e Torino pensano a uno scambio alla pari, avendo i due giocatori una valutazione simile: la richiesta di partenza per entrambi i club è di 25 milioni di euro. Conte avrebbe un rinforzo in più in difesa, Giampaolo un uomo in più in mezzo.