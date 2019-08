Inter, per Icardi è il momento dei saluti? "Nuova avventura? Sì"

C’è attesa per la decisione definitiva di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter intanto, risponde con un “Sì” ad una domanda su una nuova avventura.

Quello di Mauro Icardi è certamente uno dei nomi più caldi del momento. Con l’avvicinarsi della chiusura della finestra estiva di calciomercato, cresce l’attesa per quella che sarà la sua mossa definitiva.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Uscito da tempo dai piani tecnici dell’, l’ex capitano nerazzurro è uno dei pezzi pregiati del calciomercato e non è un caso che per lui si parli ancora di possibili trasferimenti a grandi club come o .

L'articolo prosegue qui sotto

Icardi intanto cerca di non perdere la sua serenità e nella serata di giovedì ha preso parte con i compagni ad una festa organizzata da Lautaro Martinez per il suo 22esimo compleanno. ‘Maurito’ e la moglie agente Wanda Nara sono parsi estremamente a loro agio ed hanno anche postato foto dell’evento, proprio nel lasciare l’albergo del centro di Milano nel quale si è svolto l’evento, hanno regalato pochissime parole che potrebbero anticipare qualche importante novità.

Nascosto da alcuni palloncini nerazzurri, l’attaccante, accerchiato da giornalisti, alla domanda “Una nuova avventura sta per iniziare?” ha risposto con un “Sì”, poi ribadito dalla moglie “Ha detto sì”.

Non resta ovviamente che capire se dietro a quella risposta affermativa ci fosse l’anticipazione di qualcosa o semplicemente del sarcasmo, intanto però il suo nome continua ad essere al centro di numerose voci. Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, la Juventus continua ad essere la sua destinazione preferita, ma l’Inter sembra poco propensa a cedere l’ex capitano ai bianconeri, il Napoli si è esposto con passi concreti ma senza riuscire fin qui a convincere il giocatore.