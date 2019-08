Icardi e Inter, scontro totale: ribadito che non giocherà un solo minuto

Marotta, Ausilio e Oriali a colloquio con Icardi: l'Inter non lo iscriverà alle liste per campionato e Champions, Wanda Nara minaccia azioni legali.

Siamo allo scontro totale, al muro contro muro: Mauro Icardi e l' sono sempre più lontani nonostante il reintegro in gruppo dell'argentino, che ha ottenuto il permesso di tornare ad allenarsi insieme ai compagni di squadra dopo non aver preso parte alla tournée in Asia.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Da parte del club c'è la ferma volontà di cederlo, posizione ribadita con chiarezza nell'incontro andato in scena ad Appiano Gentile tra l'a.d. Giuseppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio, il first team technical manager Gabriele Oriali e l'ex capitano nerazzurro: zero i margini per far sì che il rapporto torni come un tempo, l'unica via percorribile è quella dell'addio.

A Icardi è stato comunicato che, anche in caso di permanenza, non scenderà mai in campo essendo fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte: dai tre dirigenti, dunque, il 'consiglio' di accettare una delle due proposte giunte per lui da e .

Inoltre all'attaccante sarebbe stato detto che il suo nome non figurerà nelle liste degli utilizzabili in campionato e in (con la conseguenza di non poter giocare neanche un minuto), seppur dalla società arrivi una smentita su questo aspetto, che potrebbe agire da spunto per Wanda Nara in merito a un'azione legale per mobbing da intentare nei confronti del club.

L'articolo prosegue qui sotto

Icardi però non si smuove e continua la sua battaglia: niente Napoli e Roma, in solo Inter o, al massimo, . No secco a qualsivoglia destinazione che non coincida con la propria idea, a costo di rimanere fermo senza giocare e da separato in casa.

Un problema bello grosso per l'Inter che ha messo in standby il rilancio per Romelu Lukaku, nel frattempo divenuto obiettivo principale della Juventus che pensa a uno scambio con Paulo Dybala. Discorso simile per Edin Dzeko, bloccato dal rifiuto di Icardi che Marotta avrebbe inserito volentieri nell'operazione con la Roma.

Una situazione che non sembra destinata a risolversi in tempi brevi: da entrambe le parti c'è fermezza di pensiero che non aiuta per il raggiungimento di un accordo. Appuntamento al prossimo episodio.