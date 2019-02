Inter, Icardi all'Humanitas: visite mediche per il ginocchio

Mauro Icardi si è presentato intorno a mezzogiorno all'Humanitas, per effettuare le visite mediche richieste da Piero Volpi, medico sociale.

Come fosse quasi un nuovo acquisto, Mauro Icardi è arrivato a mezzogiorno alla clinica Humanitas per sottoporsi alle visite mediche. Controlli richiesti dal medico sociale dell'Inter, Piero Volpi, per analizzare lo stato del suo ginocchio.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', gli esami, tra cui una risonanza magnetica, dovranno stabilire l’entità dei malanni ad un ginocchio e anche ad una caviglia per cui da giovedì scorso Maurito si è limitato a delle sedute fisioterapiche, senza più mettere piede in campo.

Questa visita sarà fondamentale per l'Inter e per il futuro prossimo del giocatore argentino. Se ia visita darà esito positivo, il giocatore sarà abile e arruolabile per Luciano Spalletti, ma a questo punto l'ultima parola sarà sempre di Mauro Icardi, che ad esempio una settimana fa si rifiutò di accettare la convocazione per Vienna.

L'Inter comunque dopo questa giornata ci vedrà più chiaro e, ad esempio, potrebbe già convocare Mauro Icardi per la sfida di giovedì contro il Rapid. Poi bisognerà attendere l'atteggiamento dell'ex capitano.

Presente insieme a Mauro Icardi anche la moglie/procuratrice Wanda Nara.