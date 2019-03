Inter, Icardi all'attacco: amarezza da parte della società

L'Inter non avrebbe gradito il comportamento di Mauro Icardi a poche ore da un altro match importante: uscita considerata fuori luogo.

Mauro Icardi ha finalmente rotto il silenzio. A far discutere, sono le modalità con cui questo è avvenuto: l'ex capitano ha esternato il suo pensiero tramite un post Instagram, non proprio quello che l'Inter si sarebbe aspettata da lui.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti, dalla società filtrerebbe grande amarezza per una mossa ritenuta poco valida, soprattutto per la tempistica: stasera la squadra giocherà a Cagliari un match cruciale per tenere a debita distanza Milan e Roma dal terzo posto e tali parole non aiutano per la serenità circostante.

Da Corso Vittorio Emanuele avrebbero colto il messaggio di Icardi come segnale di sfida all'ambiente dopo la richiesta del mantenimento di un basso profilo: eppure la moglie ed agente Wanda Nara ha continuato a dire la sua in tv, senza tener conto delle raccomandazioni societarie.

Delusione per il contenuto della lettera, in cui Icardi parla praticamente sempre in prima persona singolare: mai un riferimento al 'noi', al gruppo con cui ha condiviso centinaia di partite contraddistinte da difficoltà immani nel corso degli anni.

La posizione dell'Inter è chiara da tempo: zero messaggi social ma un confronto diretto tra Icardi e lo spogliatoio, con il ritorno agli allenamenti ed alle partite come quella del 9 febbraio a Parma, l'ultima in campo dell'argentino prima del caos più totale.