Inter, i big match sono un tabù: 4 sconfitte su 4 in campionato

Solo sconfitte per i nerazzurri nei quattro scontri diretti fin qui disputati. E la difesa fa acqua: in trasferta è la peggiore di tutta la Serie A.

Non sembra proprio una stagione propizia quella dell'Inter. I nerazzurri escono ridimensionati nelle ambizioni dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus e vedono allontanarsi ulteriormente la vetta della classifica.

Preoccupante il trend stagionale negli scontri diretti in questo campionato. Quattro incroci con altrettante rivali per i posto più ambiti, zero punti raccolti.

Il primo ko in un big match è arrivato con la Lazio all'Olimpico. Un 3-1 piuttosto netto, che ha iniziato a far capire che qualcosa non andava. Poi il tonfo nel derby, perso 3-2, in cui i nerazzurri hanno lottato fino alla fine senza però riuscire a portare a casa nulla.

Sempre a San Siro, la sconfitta contro la Roma dell'ex Mourinho. Avanti per 1-0, gli uomini di Inzaghi si sono fatti rimontare uscendo battuti dalle reti di Dybala e Smalling.

Infine il 2-0 di Torino, che permette alla Juventus di tornare a lambire la zona Champions League e relega i nerazzurri al settimo posto.

Un trend non incoraggiante e che in un campionato in cui la classifica è piuttosto corta rischia di costare caro a fine stagione.

In Champions League l'unico trionfo in uno scontro diretto: la vittoria con il Barcellona. Un balsamo per il morale e la classifica dell'Inter, che grazie a quei tre punti si è parzialmente risollevata ed è riuscita a ottenere un posto agli ottavi estromettendo proprio i catalani.

Ma a preoccupare è anche la tenuta difensiva della squadra. I goal subiti in 13 gare disputate sono ben 19. Il rendimento peggiore tra le prime otto in classifica e il peggiore in assoluto in trasferta, dove l'Inter ha incassato 16 goal.

I nerazzurri hanno fatto peggio anche di squadre ben peggio collocate in classifica come Lecce, Empoli e Sassuolo.

E su Inzaghi iniziano a pesare alcune valutazioni. Lo scorso anno sono sì arrivati due trofei, ma vinti entrambi ai supplementari e contro la Juventus peggiore per rendimento degli ultimi 10 anni.

Lo Scudetto, la cui riconferma sembrava una formalità, è scivolato nelle mani dei cugini del Milan e in questa stagione le prospettive per poter tornare a vincerlo sembrano ormai ridotte a un miraggio.

Saranno ancora una volta le coppe a salvare l'Inter da un'altra stagione ricca di difficoltà dentro e fuori dal campo?