Inter, è il giorno della verità: oggi il faccia a faccia Zhang-Conte

Steven Zhang ed Antonio Conte si incontreranno per capire se ci sono le possibilità di andare avanti insieme. Allegri resta sullo sfondo.

A pochi giorni dalla sconfitta patita in finale di , l’ si appresta a vivere un’altra giornata importantissima. Nel corso delle prossime ore infatti, andrà in scena l’attesissimo incontro tra Steven Zhang ed Antonio Conte.

In ballo c’è moltissimo, visto che quelle da prendere sono decisioni che avranno un peso specifico importantissimo sul futuro della compagine nerazzurra. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo il ko di Colonia lo sfogo del tecnico sembrava aver portato ad una situazione insanabile, con il passare dei giorni sembrano però essere aumentate le possibilità di una sua permanenza sulla panchina dell’Inter.

Zhang si presenterà all’appuntamento con un obiettivo ben preciso: mediare, tranquillizzare Conte e riportare il rapporto sui binari della più assoluta serenità. Al contempo però proverà anche a capire se da parte dell’allenatore c’è la volontà di andare avanti e di proseguire con il progetto tecnico iniziato dodici mesi fa.

La speranza dell’Inter è quella che si arrivi ad un’intesa, questo perché tutti riconoscono la bontà del lavoro svolto da Conte, ma anche perché con una nuova stagione già alle porte cambiare guida tecnica potrebbe complicare non poco i piani.

Molto, se non tutto, sarà nelle mani di Conte. Se il suo umore sarà lo stesso di Colonia (Zhang probabilmente gli chiederà, in caso di permanenza, di limitare certe esternazioni) le possibilità che si vada avanti insieme diminuirebbero drasticamente e a quel punto ogni discorso virerebbe su questioni meramente economiche. Conte ed il suo staff sono legati all’Inter fino al 2022 e fino ad allora costeranno alla società qualcosa come 47 milioni di euro lordi.

Zhang non concederà aperture su eventuali problemi messi sul tavolo dal tecnico con membri della dirigenza. Qualora però si riesca ad instaurare un dialogo, un confronto diventerebbe possibile.

Certamente si parlerà anche di mercato e su questo punto Conte sarà chiaro: vorrà solo innesti top in stile Hakimi. In realtà però, il Coronavirus ha lasciato dietro di se una situazione non semplice ed al momento tutto lascia pensare che operazioni onerose potranno essere fatte solo a fronte di cessioni importanti.

A tutto ciò va aggiunto che Piero Ausilio potrebbe lasciare l’Inter. Come riportato da ‘Tuttosport’, il dirigente gode della massima fiducia di Zhang, ma ha ricevuto una ricca offerta dalla . I suoi rapporti con Conte non sono idilliaci e a prendere eventualmente il suo posto potrebbe essere Gianluca Petrachi, uno che viceversa è legato al tecnico nerazzurro da grandissima amicizia.

L’incontro in programma nelle prossime ore è quindi di quelli importantissimi. L’Inter non vuole correre il rischio di dover cambiare due figure tecniche fondamentali quando la nuova stagione è già alle porte, tuttavia non si farà trovare impreparata.

In caso di fumata nera, si andrebbe dritti su Massimiliano Allegri, un tecnico vincente e attualmente libero. Questo però al momento viene visto solo come un ‘Piano B’.