Inter, Esposito ha detto "sì" alla SPAL: prestito secco, oggi a Ferrara

L'Inter sfoltisce il reparto offensivo e manda a giocare Sebastiano Esposito in Serie B, alla SPAL. Il giocatore sarà già oggi a Ferrara.

Sebastiano Esposito, dopo la scorsa stagione trascorsa interamente all', andrà a 'farsi le ossa' in Serie B. Come riportato da 'Sky Sport', il classe 2002 sarà infatti un nuovo giocatore della , appena retrocessa in cadetteria.

Trattativa lampo, con l'Inter che aveva chiuso l'operazione sia con la SPAL che con il . Si tratta di un semplice prestito secco e quindi toccava al giocatore decidere la migliore destinazione: nella notta la risposta definitiva, andrà alla SPAL.

Sarà a Ferrara già nella giornata di oggi e troverà il fratello Salvatore Esposito, di rientro dal prestito al . Una situazione forse decisiva per la sua scelta.

Altre squadre

L'Inter adesso cercherà di piazzare in prestito anche Salcedo, probabilmente ancora al Verona. Poi resterà con quattro attaccanti: Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti.