Inter, Eriksen amaro: "Non è ciò che avevo sognato, a gennaio vedremo"

Christian Eriksen sul momento negativo all'Inter: "La gente vorrebbe vedermi giocare, ma l'allenatore ha idee diverse".

Non è sicuramente sbocciato l'amore tra l' e Christian Eriksen da quando il danese è approdato in maglia nerazzurra: l'ex non sta trovando particolare spazio alla corte di mister Conte e la finestra di mercato potrebbe portare a un nuovo trasferimento.

Ai microfoni di 'TV2 Sport', il trequartista non ha infatti escluso l'ipotesi di un nuovo addio:

"Cosa potrà accadere a gennaio col mercato aperto? Per adesso mi concentro sul calcio giocato, poi vedremo quando si aprirà la finestra cosa accadrà e cosa no".

La delusione è tanta per un giocatore che era arrivato in con ben altre aspettative, il messaggio all'allenatore è ormai chiaro:

"No, non è quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile, ma è l'allenatore che decide chi gioca. È una situazione particolare, la gente vorrebbe vedermi giocare e anche io vorrei farlo. Ma l'allenatore ha idee diverse e io come giocatore devo rispettarle".

Eriksen allarga poi la sua condizione personale all'andamento generale della squadra: