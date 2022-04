L'Inter ritrova De Vrij: convocato da Inzaghi per la Juventus

Due ottime notizie per l'Inter alla vigilia di un match cruciale come quello in programma domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus: Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij sono stati convocati per la trasferta piemontese, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Entrambi sono partiti con la squadra verso Torino, sebbene fino a ieri ci fossero alcuni dubbi: soprattutto sull'olandese, che alla fine ha offerto risposte confortanti nell'allenamento di rifinitura a Simone Inzaghi.

Proprio il tecnico piacentino, d'altronde, in conferenza stampa aveva parlato in termini ottimistici della possibilità di avere a disposizione l'olandese, infortunatosi al polpaccio quasi un mese fa nel primo tempo di Liverpool-Inter.

"Penso che tutti quanti sappiamo l'importanza di Brozovic. Marcelo per noi è fondamentale. Ha lavorato abbastanza bene, oggi insieme a De Vrij farà l'intero allenamento. E poi vedremo come risponderà, ma è un recupero importante".

Inzaghi pare però orientato a non rischiare De Vrij dal primo minuto: in difesa dovrebbe toccare a D'Ambrosio nel ruolo di 'braccetto' destro, con Skriniar al centro e Bastoni a sinistra. Brozovic verso la titolarità in cabina di regia.