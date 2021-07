Inter-Crotone 6-0: Calhanoglu ispirato, in goal anche Satriano

Dopo la tournée negli USA annullata, l'Inter di Simone Inzaghi vince 6-0 contro il Crotone di Modesto in un altro test pre-stagionale.

Annullata la tournée estiva negli USA, l'Inter di Simone Inzaghi continua il precampionato: dopo aver battuto il Lugano ai rigori e la Pergolettese per 8-0, la formazione nerazzurra vince anche contro il Crotone di Modesto per 6-0.

Inter in vantaggio al 10': calcio d'angolo dalla destra battuto da Calhanoglu e colpo di testa vincente di Satriano, autore di un gran precampionato. Per lui nona rete in queste settimane: senz'altro messaggio importante indirizzato a Simone Inzaghi che, in attesa del rientro a pieno ritmo di Romelu Lukaku, può contare sull'uruguaiano classe 2001.

Al 22' raddoppio nerazzurro: verticalizzazione di Calhanoglu per Dimarco che si invola e con il mancino batte Festa, non proprio preciso nell'intervento, per il 2-0. Cinque minuti dopo il 3-0: l'ex Milan, migliore in campo, prende l'iniziativa e dopo diversi metri in solitaria mira all'angolino, al limite dell'area, insaccando in bello stile.

Poker che arriva al 56': ancora il centrocampista turco lancia in profondita Andrea Pinamonti che svirgola il pallone, ingannando comunque il portiere avversario per il 4-0. Due minuti più tardi, al 58', è Stefano Sensi a gioire, dopo un recupero palla di Marcelo Brozovic che propizia l'inserimento del mediano per il 5-0.

Ultima mezz'ora utile a mettere sulle gambe minuti importanti anche per Romelu Lukaku: proprio il belga coinvolto nel 6-0. Cross di Sensi, sponda di Lukaku per Brozovic che, a rimorchio, insacca. Finale con diversi spunti e qualche emozione, con Lukaku che ha provato in più modi a siglare una rete, ma il risultato non cambia: l'Inter di Simone Inzaghi vince ancora e continua così l'avvicinamento all'inizio della prossima stagione.

IL TABELLINO

INTER-CROTONE 6-0

MARCATORI: 10' Satriano, 22' Dimarco, 27' Calhanoglu, 56' Pinamonti, 58' Sensi, 65' Brozovic

INTER (3-5-2): Handanovic (dal 72' Cordaz); Skriniar (dal 78' Sottini), de Vrij (dal 72' Moretti), Kolarov (dal 46' Ranocchia); Darmian (dal 75' Carboni), Nainggolan (dal 46' Sensi), Brozovic (dal 72' Agoumé), Calhanoglu (dal 59' Vidal), Dimarco (dal 75' Zanotti); Satriano (dal 46' Lukaku), Pinamonti (dal 72' Salcedo). All. Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa (dal 46' Saro); Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli (dal 46' Bruzzaniti), Zanellato (dal 57' Juwara), Vulic, Molina; Borello (dal 46' Giannotti), Rojas (dal 57' Mulattieri); Kargbo. All. Modesto.