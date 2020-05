L'Inter pensa a Corona, l'agente svela: "Siamo stati contattati"

L’agente dell’esterno del Porto Jesus Corona, svela di aver avuto dei contatti con l’Inter: “E’ stata tra le società che sono venute da noi”.

Quello di Jesus Corona è un nome che gli appassionati di calcio italiani hanno imparato a conoscere bene. Nel corso degli ultimi anni infatti, il suo nome è stato accostato a diversi top club della .

Nelle scorse settimane si sono intensificate le voci che volevano il gioiello del come uno degli esterni seguiti dall’ per rafforzare l’out di destra e effettivamente degli approcci tra la società meneghina e l’entourage del giocatore ci sono stati.

A confermarlo è stato l’agente di Jesus Corona, Matías Bunge, in un’intervista rilasciata a O Jogo.

“Non volevo fare nomi di club, ma data l’inesistenza posso dire che sì, l’Inter è stata tra le società che sono venute da noi. Al momento non ci sono trattative in corso, ma posso dire chiaramente che ci sono stati dei contatti. Anche altri club importanti di e ci hanno avvicinati”.

L’agente dell’esterno messicano ha specificato come al momento non ci siano movimenti in atto.